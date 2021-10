“Colpa di Allegri”: Striscia consegna il Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini

Una rottura confermata di fronte alle telecamere. Ambra Angiolini si becca il Tapiro ed arriva la frecciata sulla relazione con Max Allegri.

Max Allegri ha ripreso in mano la sua vita da allenatore, e la nuova avventura alla Juventus gli ha dato modo di rimettersi in gioco. Ripartire da dove si era fermato tutto, su quella panchina bianconera che tanti successi ha portato proprio al tecnico toscano. Un avvio che, va detto, non è stato particolarmente esaltante per il buon Max che, dopo le prime partite ed una fase tentennamento di tutta la squadra, pare aver riportato tutti sulla retta via.

E poi c’è la vita sentimentale, e su quella restano delle ombra che stavolta lo stesso Allegri pare non essere riuscito a spazzare via. La storia con Ambra Angiolini, sua compagna per quattro anni, sembra ormai naufragata da diverso tempo anche se non sono ancora ben noti i motivi che hanno portato alla rottura. Se, però, qualcuno aveva ancora dei dubbi sul definitivo addio, a dare contezza di tutto ci ha pensato la stessa Ambra.

‘Striscia la notizia’, il Tapiro ad Ambra e la rottura con Allegri

E cosi ci ha pensato ‘Striscia la Notizia‘ a beccare proprio Ambra e stuzzicarla sulla questione Allegri. Il settimanale ‘Chi’ ha posto l’attenzione proprio sul suo rapporto con l’allenatore della Juventus, ed il programma satirico di Canale 5 l’ha beccata proprio per consegnarle il “premio” e qualche frecciatina.

Ambra, in tal senso, non si è tirata indietro. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?”, la domanda dell’inviato Valerio Staffelli riguardo proprio il ghosting di Max nei confronti della Angiolini. “Non lo so”, la laconica risposta della showgirl che è stata poi ancora incalzata da Staffelli: “Lui non la lascerà mai sola”, le parole dell’inviato di ‘Striscia’ riferendosi proprio al Tapiro. “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”, la battuta del volto storico di ‘Non è la Rai’. Insomma, la fine della relazione tra Allegri ed Ambra sembra ormai confermata.