“L’identikit parla chiaro”: Juventus, all-in per accontentare Allegri?

La Juventus si è ripresa, ma i dirigenti sanno benissimo che bisogna rinforzare il centrocampo. Tchouameni piace molto ad Allegri.

Dopo la sosta per le nazionali, il prossimo weekend ritornerà il campionato. La Juventus è attesa dal big match di domenica sera contro la Roma. I bianconeri arrivano al match contro la squadra di Mourinho dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino.

Il team piemontese è riuscito a recuperare del terreno in classifica, dove adesso dista tre punti dal quarto posto occupato proprio dalla Roma. I dirigenti juventini si stanno muovendo anche sul mercato sia per rinforzare l’attacco che il centrocampo. Se Vlahovic è il nome più gettonato per il reparto offensivo, c’è un altro nome in voga per la mediana.

Juventus, Allegri vuole Tchouameni del Monaco per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus sta seguendo Aurelien Tchouameni del Monaco. Il giocatore, che ha appena vinto la Nations League con la Francia, era già tra gli obiettivi della società bianconera l’estate scorsa. Il centrocampista può arrivare già a gennaio, ma bisogna vendere prima un centrocampista in rosa.

Il nome è sempre quello di Aron Ramsey che sembra che stia prendendo in seria considerazione l’idea di cambiare squadra già nel prossimo mercato invernale. Tchouameni piace molto a Massimiliano Allegri che lo considera il profilo ideale per rinforzare il centrocampo juventino.