Il futuro bomber dell’Italia di Mancini: duello Juve-Milan sul mercato

Lorenzo Lucca, trascinatore del Pisa in Serie B, è nel mirino del Milan e della Juventus. Ma occhio all’inserimento della Fiorentina.

L’uomo del momento. Lorenzo Lucca, che in 7 presenze in Serie B ha siglato 6 gol trascinando il Pisa al primo posto solitario, è finito nel mirino della Juventus e del Milan. A rivelarlo è stato oggi ‘SportMediaset’, secondo cui non basteranno 10 milioni di euro per strapparlo al club toscano. Il Milan, in particolare, lo vuole in quanto vede in lui un potenziale sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

Lucca, all’orizzonte asta tra Juventus e Milan

Una struttura fisica importante, senso del gol e una buona tecnica di base: tutte caratteristiche di cui è in possesso Lucca molto apprezzate da Paolo Maldini e Frederic Massara. Una trattativa vera e e proprio, ancora, non è partita ma intanto i rossoneri hanno chiesto informazioni mettendosi alla finestra in attesa di farsi avanti in maniera concreta. Per riuscire ad acquistarlo dovrà battere la concorrenza della Juventus, pronta a tuffarsi sul classe 2000 nel caso in cui si dovesse complicare la strada che porta a Dusan Vlahovic.

Occhio, inoltre, proprio alla Fiorentina che ormai si è rassegnata a perdere la punta serba dopo il suo rifiuto a firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Diversi i possibili sostituti che la dirigenza viola sta analizzando: nell’elenco, insieme ad Andrea Belotti e Borja Mayoral, c’è anche il nome di Lucca. Ogni discorso, comunque, verrà rinviato alla sessione estiva del mercato. Il Pisa, infatti, vuole tornare in Serie A e non è intenzionato a fare meno del proprio gioiello.