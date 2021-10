Tegola per il Manchester United: la stella si ferma e salterà l’Atalanta

Brutte notizie per il Manchester United di Solskjaer: si ferma l’ex stella del Real Madrid, sarà out anche contro l’Atalanta

Reduce da due risultati claudicanti in campionato e da una vittoria stentata in Champions League, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer non sta attraversando un grande mese di ottobre. Un mese dove, adesso, i Red Devils saranno chiamati ad un ciclo di partite che possono definire ed indirizzare la stagione che verrà. Soprattutto per il lignaggio delle gare.

Leicester City, Atalanta, Liverpool e Tottenham: quattro partite che precederanno il ritorno con gli orobici e il derby con il City, e che il Manchester United sarà chiamato a non fallire, in difesa dei propri sogni di gloria. Quattro partite, però, dove Solskjaer dovrà fare a meno di un suo pezzo da novanta, come l’ex Real Madrid, Raphael Varane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Inter, doppio recupero in attacco: esultano i fantallenatori

Tegola Varane per il Manchester United: le condizioni dell’ex Real Madrid

Come notificato dal sito ufficiale dei ‘Red Devils’, il centrale francese ha rimediato un problema muscolare all’inguine e sarà costretto a restare fermo ai box, per le prossime settimane.

I presagi, dopotutto, non erano dei migliori in casa Manchester United: infortunatosi nella finale di Nations League contro la Spagna, Raphael Varane era stato costretto a lasciare in corsa la sfida di San Siro, facendo già preoccupare lo staff medico del club inglese.

Adesso, il francese ha iniziato il proprio percorso di riabilitazione e spera di rientrare in tempo per la gara di ritorno, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma il prossimo 2 novembre.