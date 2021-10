Mourinho sorride per il mercato: avvistato l’agente del big a Trigoria

Mourinho può sorridere in vista del mercato: a Trigoria, le telecamere di ‘Sky Sport’ hanno pizzicato l’agente del big

Il calciomercato non dorme mai. Anche se ti trovi in una settimana cruciale, come quella che porta alla super-sfida contro la Juventus. Lo sa bene la Roma, che mentre si avvicina al match dello Stadium, non perde di vista il quadro generale e comincia a pianificare il futuro prossimo. Temi caldi in casa giallorossa, soprattutto, sono i rinnovi dei propri big, per scacciare qualsiasi sorpresa ‘sgradita’ di mercato, nelle prossime sessioni.

Dopo quello di Lorenzo Pellegrini (sino al 2026), la Roma continua a lavorare sul fronte interno. I prossimi sulla lista del DS Tiago Pinto sono la colonna vertebrale della sua rosa: Cristante, Veretout, Zaniolo e Mancini. Quattro uomini che, aggiunti al capitano giallorosso, formano il cuore pulsante dell’undici di José Mourinho. In questa stagione e, soprattutto, per quelle che verranno.

Mourinho sorride e incrocia le dita: la Roma a colloquio con l’agente di Mancini

Ragion per cui, la Roma batte il ferro finché caldo. Come riportato da ‘Sky Sport’, oggi a Trigoria è stato avvistato l’agente di Gianluca Mancini, Giuseppe Riso: quest’ultimo è stato protagonista di un lungo incontro con il DS giallorosso, Tiago Pinto, con cui hanno avviato un primo discorso per il rinnovo dell’ex Atalanta.

Il contratto di Mancini con la Roma scadrà nel 2024 e tra le parti non si registra alcuna fretta. Anzi, si registra solo la mutuale disponibilità a proseguire insieme un rapporto avviato nel 2019. Sul tavolo delle trattative, c’è un’estensione contrattuale sino al 2026, con un corposo adeguamento salariale al calciatore (intorno ai 3 milioni di euro a stagione). Come ribadisce ‘Sky Sport’, questo primo incontro interlocutorio risulta andato a buon fine.