Abraham e Pellegrini, arriva il verdetto in vista della Juventus

Abraham e Pellegrini potrebbero tornare immediatamente a disposizione di Mourinho già in vista della sfida di campionato contro la Juventus. Preoccupano maggiormente le condizioni dell’attaccante inglese

Mourinho è pronto a sfidare la Juventus in vista dell’ottava giornata di Serie A. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con gli infortuni di Abraham e Pellegrini, ma la sensazione è che entrambi i giocatori possano recupera per la sfida contro i bianconeri. Più ottimismo per quel che riguarda Pellegrini, reduce da un attacco febbrile, ma ormai totalmente recuperato.

Punto interrogativo sul possibile recupero di Abraham il quale potrebbe alzare bandiera bianca qualora il recente problema alla caviglia dovesse continuare a dargli fastidio. In caso di forfait dell’ex Chelsea, Mourinho punterà su Shomurodov, pronto a recitare una parte da protagonista. Il tecnico giallorosso si affiderà al solito 4-2-3-1.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Abraham e Pellegrini, trapela ottimismo in vista della Juventus

Come accennato, cresce l’ottimismo per le condizioni di Abraham e Pellegrini, ma il verdetto finale arriverà nel corso delle prossime ore. Il capitano giallorosso sarà del match al 99%, mentre per quel che riguarda le possibilità di recupero dell’attaccante inglese, la percentuale, attualmente, si aggira intorno al 50%. Mourinho valuterà il da farsi dopo gli ultimi allenamenti di rifinitura. Ecco la probabile formazione della Roma in vista della sfida contro la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> La Fiorentina ha già scelto l’erede di Vlahovic: il piano viola

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo, Mkhitaryan; Abraham/Shomurodov. All. Mourinho