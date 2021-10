“Come Cristiano Ronaldo”: l’ex Juventus e il paragone che non ti aspetti

L’ex Juventus racconta la crescita di un bianconero e fa un paragone con il primo Cristiano Ronaldo del Manchester United

Lo ha visto crescere ed allora può parlarne. Edwing van der Sar, ex portiere di Juventus e Manchester United, attuale dirigente dell’Ajax, racconta il suo Matthijs de Ligt. In un’intervista concessa a ‘Tuttosport’, l’ex numero uno bianconero commenta il momento del difensore olandese, cresciuto proprio nei lancieri, e avanza un paragone inatteso con Cristiano Ronaldo. A 22 anni de Ligt ha la necessità di dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità e la Juventus può essere l’ambiente giusto: “Ha due maestri come Bonucci e Chiellini, sta giocando tanto – dice van der Sar -. Il suo valore non è in discussione ma non dimentichiamoci che ha 22 anni”.

Logico quindi che ci sia qualche passaggio a vuoto: “Le critiche sono normali, fanno parte del calcio. De Ligt ama le sfide ed è un top player con una grande mentalità: lavora tanto per migliorarsi”.

Juventus, van der Saar: “de Ligt mi ricorda Ronaldo”

Proprio in questa sua voglia di lavorare per migliorarsi, van der Saar vede la similitudine con Ronaldo. Il dirigente dell’Ajax spiega: “Da due anni e mezzo non lo vedo allenarsi, ma ai tempi dell’Ajax come spirito mi ricordava Cristiano Ronaldo quando era mio compagno al Manchester United”.

Come il portoghese, anche il difensore cura meticolosamente il proprio corpo: “La mattina presto – afferma van der Saar – quando non era sul campo, lo trovavi in palestra”.