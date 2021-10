Abraham, corsa contro il tempo: 8 ore a Trigoria e il messaggio ai tifosi

Abraham e la corsa contro il tempo: lunghe sedute di terapie a Trigoria per lui, l’obiettivo è scendere in campo già contro la Juve.

Non vuole proprio arrendersi Tammy Abraham. Dopo l’infortunio rimediato con l’Inghilterra nella partita contro l’Ungheria, è tornato a Roma e si è sottoposto a ulteriori accertamenti. Ha riportato, infatti, una forte contusione alla caviglia ma non vuole arrendersi ed ha perciò intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo. Vuole aiutare la Roma già nel match che dovrà giocare contro la Juventus domenica 17 ottobre alle 20:45.

Lavoro intenso per Abraham che dà speranza, nuovamente, i tifosi giallorossi

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, quindi, Tammy Abraham si è sottoposto a terapie strumentali e a sedute di fisioterapia per circa 8 ore all’interno di Trigoria. La sua intenzione sarebbe perciò quella di recuperare il prima possibile, per scendere in campo già contro la Juventus. Ci crede e lotta contro il tempo, per seguire Mourinho e tutto il gruppo.

Inoltre, il centravanti ha voluto nuovamente rassicurare i tifosi giallorossi e dar loro un’ulteriore speranza: “Spero di farcela per Juve-Roma“. Obiettivo Allianz Stadium nuovamente ribadito. Queste le parole riferite dallo stesso giocatore a chi era presente al di fuori dei cancelli dell’impianto sportivo del club.