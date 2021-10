Il portiere italiano non ha dubbi: “Donnarumma sul podio, ma il più bravo…”

Montipò ha parlato del match che il Verona dovrà affrontare contro il Milan: per l’occasione è stato nominato anche Donnarumma.

Lorenzo Montipò è intervenuto ai microfoni de ‘L’Arena’ per parlare della sfida che l’Hellas Verona disputerà domani sera, sabato 16 ottobre, contro il Milan alle ore 20:45. Manca infatti ormai pochissimo alla partita che si giocherà a San Siro. Ha perciò rilasciato dichiarazioni sulla difficoltà del match ma anche sulle qualità dell’ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma, da qualche mese di proprietà del PSG.

Le parole di Montipò su Donnarumma: secondo lui non è il portiere più forte in circolazione

Lorenzo Montipò ha così parlato di Gianluigi Donnarumma: “Da portiere a portiere, non lo giudico. Per me il più bravo rimane Alisson, ma Donnarumma è comunque sul podio“. Non l’italiano, quindi, ma il brasiliano è per lui il più forte, tra i pali, attualmente in circolazione.

Sul Milan e, più nello specifico, sulla gara programmata per sabato sera, invece ha affermato: “Ci dobbiamo provare. Hanno due squadre, quella per il campionato e quella per la Champions. Dobbiamo sfatare il tabù di San Siro“.