Milan, il rinnovo è arrivato: annuncio improvviso sui social

Il Milan blinda Alexis Saelemakers. Il belga, colonna della squadra di Pioli, ha rinnovato con il club rossonero fino al 2026.

Una delle più grandi note liete del Milan degli ultimi anni è il giovane calciatore belga Alexis Saelemakers. Il giocatore è arrivato a Milanello come un oggetto misterioso ma pian piano si è conquistato la fiducia dei tifosi e del tecnico rossonero Stefano Pioli. Il tecnico ha schierato il giocatore in diverse posizioni, ma oramai Saelemakers è un titolare fisso della squadra milanese.

In questo inizio di stagione Pioli ha schierato Saelemakers per cinque volte da titolare mentre in due occasioni è subentrato dalla panchina.

Milan e l’annuncio per il rinnovo di Saelemakers

Il giocatore ha firmato sorridente vicino ai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Massara ed il club ha rilasciato il seguente comunicato sul belga:

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera”.