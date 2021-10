Belotti sarà l’uomo mercato di gennaio: quattro ipotesi in Serie A

Il Torino si sarebbe ormai rassegnato all’imminente cessione di Belotti già in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Il Gallo potrebbe essere sacrificato immediatamente per cercare di far cassa

Belotti potrebbe lasciare il Torino in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club granata sarebbe pronto a prendere in considerazione l’idea di un’imminente separazione per cercare di far cassa e non perdere il giocatore a costo zero in vista dei prossimi mesi. Come noto, il contratto del “Gallo” andrà in scadenza il prossimo giugno 2022.

La Fiorentina potrebbe bussare alle porte del Torino per valutare il possibile affondo. Un forte interesse dettato anche dalla possibile cessione di Vlahovic, ormai pronto a dire addio alla Viola dopo la volontà del suo mancato rinnovo. La Fiorentina potrebbe decidere di privarsi dell’attaccante serbo fin da subito e valutare l’affondo totale su Belotti.

Cessione Belotti, il Torino apre all’addio immediato: occhio anche al Milan

Come accennato, il Torino potrebbe dire sì alla cessione imminente di Belotti già dalla prossima sessione di calciomercato. Non solo la Fiorentina, sull’attaccante della Nazionale resta forte anche l’interesse dell’Inter, del Milan, ma anche della Lazio. Sarri potrebbe puntare sul “Gallo” come possibile vice Immobile, considerato anche l’andamento deludente di Muriqi.

Il Milan, invece, potrebbe pensare a Belotti come investimento in chiave futura considerata l’età avanza di Ibrahimovic e Giroud. L’Inter, come noto, aveva già provato a portare Belotti in nerazzurro prima degli affondi definitivi su Dzeko e Correa.