Non fatevi ingannare dal ritorno tra i convocati di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare tra i convocati in vista della partita col Verona, ma Pioli sembra pronto a fare altre scelte

Finalmente Zlatan. L’attaccante svedese del Milan è rientrato in gruppo e potrebbe essere inserito nell’elenco dei convocati di Pioli in vista della partita contro il Verona. Ma la sua presenza in campo è tutt’altro che scontata. L’idea dell’allenatore, infatti, sarebbe quella di testare Ibrahimovic in vista del match di Champions League contro il Porto, quello che ritiene decisamente importante per la qualificazione agli ottavi di finale.

Milan, le scelte di Pioli: Ibrahimovic col Porto?

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che Pioli potrebbe schierare Ibrahimovic dal primo minuto col Porto mentre col Verona, in campionato, dovrebbe esserci spazio per Giroud, anche lui tornato in gruppo. Per entrambi pronta una staffetta senza dimenticare Rebic e Rafael Leao.

Ibrahimovic, mezz’ora (e un gol) in campo con la Lazio, è out da un mese per un problema al tendine d’achille, ma ha recuperato ed è pronto a giocare. Accadrà? Forse col Verona, per lui, potrebbe esserci spazio solo nella ripresa, la titolarità sembra invece certa contro il Porto in Champions League.