Inter, Marotta senza freni: non solo l’attacco, pronto il colpo in difesa

Beppe Marotta lavora per il futuro dell’Inter. Spunta il nome che potrebbe convincere tutti per la difesa nerazzurra.

L’Inter continua a lavorare anche per il mercato del futuro. La rosa di Simone Inzaghi andrà sicuramente migliorata ma soprattutto valorizzata, con dei colpi che possano consentire all’allenatore di avere una rosa completa sotto tutti i punti di vista.

E cosi anche la difesa diventa un argomento di discussione per la dirigenza interista, che dovrà anche operare in fase offensiva per portare in casa Inter un attaccante che possa completare il pacchetto, anche in attesa di capire quello che sarà il futuro di alcuni, come ad esempio Edin Dzeko. L’età avanza anche per il bosniaco, ed ecco perchè a prescindere si punterà anche ad un profilo giovane.

Ma non solo l’attacco. Come detto, Marotta guarda alla completezza della rosa ed ecco perchè anche profili appartenenti a diversi settori del campo stanno catturando l’attenzione del dirigente nerazzurro.

Inter, Marotta lavora per la difesa: spunta il nome

Anche il reparto difensivo rappresenta un aspetto sul quale il dirigente nerazzurro ha intenzione di lavorare, possibilmente anche a gennaio. Chiaro che, qualora non si presentasse l’occasione giusta, tutto verrebbe rinviato all’estate quando il quadro sarà più chiaro.

Nel frattempo spuntano diverso nomi che fanno al caso di Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il preferito nell’ambiente nerazzurro sarebbe Bremer, anche i costi rappresenterebbero un problema. Ecco perchè – si legge – il nome che sta coltivando quotazioni con il passare dei giorni è quello di Armando Izzo, profilo che andrebbe a convincere anche Simone Inzaghi.