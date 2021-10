Rimpianto Donnarumma, l’ex Juventus: “L’ultimo tocco..”

Marchisio rimpiange il mancato matrimonio tra la Juventus e Donnarumma. Solo critiche verso Ramsey e Kean.

Gli applausi che l’Allianz Stadium gli ha riservato, per certi versi, hanno ricordato quelli dedicati ormai diversi anni fa a Cristiano Ronaldo. Per la Juventus, però, Gianluigi Donnarumma rappresenta ormai un sogno di mercato estivo sfumato. Qualche contatto, apprezzamenti reciproci ma alla fine il club ha deciso di confermare Wojciech Szczesny (scelta non molto gradita da parte della tifoseria), con l’ex Milan finito al Paris Saint Germain.

Juventus, Marchisio rimpiange il mancato acquisto di Donnarumma

Un matrimonio che in molti rimpiangono compreso Claudio Marchisio il quale, attraverso un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha sottolineato quanto invece il suo acquisto sarebbe stato importante per la Juventus. “Gigio è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per la Juve sempre fondamentale. Donnarumma, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi: sarebbe stato un ultimo tocco per il cambio generazionale ormai vicino, che si concretizzerà quando Chiellini e Bonucci smetteranno”.

L’ex centrocampista, vera leggenda bianconera (389 partite con 37 gol e 41 assist), ha poi criticato alcuni componenti della squadra allenata da Massimiliano Allegri. “Ramsey certo non positivo. Mi auguro che Kean migliori molto, che la sua voglia di rimettersi in gioco lo spinga. Ha difficoltà a giocare spalle alla porta e, sia da esterno sia da centrale, ora deve puntare l’uomo e la porta”. Solo al parole al miele nei confronti di Federico Chiesa. “Tutti guardano i suoi coast to coast ma a me colpiscono anche i movimenti senza palla. Si muove molto, fa tanti tagli come piaceva a me: mi sarebbe piaciuto mandarlo in porta”.