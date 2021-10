“Come la Superlega”: Klopp attacca la nuova superpotenza della Premier

Klopp parla di ciò che sta accadendo in casa del Newcastle: duro il suo attacco nei confronti della nuova proprietà.

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa della sfida che i suoi dovranno affrontare contro il Watford domani, sabato 16 settembre alle ore 13:30. Ma non è finita qui. Il suo discorso è diventato più ampio. L’allenatore ha infatti voluto parlare anche dalla situazione che si sta vivendo in casa del Newcastle United. La squadra è stata ceduta, negli ultimi giorni, a un ricco fondo saudita il cui patrimonio è di circa 500 miliardi di dollari. Ma a quale ‘prezzo’? Ecco cosa ne pensa Klopp.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La nuova proprietà del Newcastle fa discutere il mondo del calcio: chiare le parole di Klopp

In Premier League, ma non solo, in questi ultimi giorni non si parla d’altro. Il Newcastle United non è più di proprietà di Mike Ashley, ma è stato acquistato da un ricco fondo saudita, Fondo Pif, che sta facendo discutere. Non solo per le enormi possibilità che il club ha acquisito all’interno del calciomercato, ma anche dalle posizioni rappresentate da chi vi è al comando, ovvero il principe saudita Bin Salman.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic ‘sfida’ la Fiorentina: annuncio durissimo degli agenti

Klopp, a tal proposito, ha dichiarato: “Se parliamo solo di calcio, a lungo termine saranno una superpotenza. Con la Super League, tutti si erano mostrati subito contrari. Quello che è avvenuto è fondamentalmente come la Super League, ma solo per un club. Il Newcastle si è garantito un ruolo dominante nel mondo per i prossimi 20 o 30 anni. Non ci possono essere due opinioni differenti sulle preoccupazioni sui diritti umani non tutelati in Arabia Saudita. Non c’è dubbio su questo: allora perché è stato permesso nonostante tutti i dubbi?”