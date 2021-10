Infortunio in casa Napoli ufficializzato a due giorni dalla sfida di campionato contro il Torino in programma domenica pomeriggio

Non ci voleva a due giorni dalla sfida contro il Torino anche se non si tratta (più) di un titolarissimo. Kostas Manolas si ferma, il difensore del Napoli rischia di saltare la partita di domenica al Maradona valida per l’ottava giornata del campionato italiano. Il difensore greco, come reso noto dalla SSC Napoli nel consueto report dell’allenamento odierno, è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. A due giorni dal Torino, la formazione partenopea potrebbe essere costretta a farne a meno.

Napoli, le condizioni di Manolas

Il difensore greco, salvo sorprese, potrebbe rinunciare alla partita contro il Torino, Spalletti valuta già soluzioni alternative anche se, da settimane, il nuovo titolare della retroguardia era diventato Rrahmani. Il centrale ex Roma aveva pagato l’errore con la Juventus che aveva spianato la strada al gol di Morata con diverse panchine consecutive

In difesa, oltre a Rrahmani e Koulibaly, Spalletti può contare su Juan Jesus e sull’adattato Di Lorenzo. Ci sono dunque diverse alternative al greco, ma al momento la sua assenza è solo prevista, non certa. Ulteriori aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore. Spalletti è in attesa di sapere quando potrà riavere a disposizione Manolas.