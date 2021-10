“Pogba al Real solo se…”: da Madrid dettano le condizioni dell’affare

Nonostante sia l’occasione a parametro zero, Paul Pogba potrebbe rappresentare comunque un pesante investimento per il Real Madrid.

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba vedrà scadere il suo contratto con i Red Devils il prossimo 30 Giugno 2022. Insieme al connazionale Kylian Mbappe, il calciatore potrebbe rappresentare uno dei grandi colpi internazionali e diversi club europei sono sulle sue tracce.

Il principale club sulle sue tracce è il Real Madrid, a caccia di grandi colpi per la prossima estate. Il club spagnolo allo stesso tempo deve salvaguardare il bilancio e per questo motivo la trattativa per il francese non è affatto facile.

Real Madrid, previsti costi molto esosi per Pogba

Pogba dovrebbe liberarsi tra pochi mesi a costo zero ma, come riporta As, il Real Madrid dovrebbe comunque fare un grosso investimento per il giocatore transalpino. Pogba attualmente percepisce 15 milioni di euro annui e visto l’addio a costo zero appare probabile un ulteriore aumento con il quotidiano che parla di richieste addirittura ulteriori ai 20 milioni di euro annui.

Oltre all’ingaggio Pogba costerebbe molto anche per le commissioni, da consegnare sia alla famiglia che soprattutto all’agente del calciatore Mino Raiola, già in passato freno della trattativa tra il francese ed i Blancos. Di conseguenza la trattativa si preannuncia abbastanza difficile, ma da Madrid fanno sapere che punteranno sul giocatore solo se questi mostrerà una grande volontà di vestire la maglia del Real e non pensare unicamente all’aspetto economico.