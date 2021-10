Il nuovo ‘colpo’ del Genoa degli americani è ufficiale

A ridosso della pausa Nazionali, il Genoa ha annunciato Carlo Taldo. Si tratta del nuovo direttore sportivo del club rossoblu.

Il Genoa a campionato iniziato è in piena epoca di rifacimento. Dopo la cessione della proprietà da Enrico Preziosi al gruppo 777 Partners, la nuova dirigenza sta apportando delle modifiche interne al fine di ricostituire una società che negli ultimi anni ha avuto molte difficoltà. In particolare, il gruppo di Ballardini continua ad averne in termini di risultati: la squadra è alla ricerca della sua stabilità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, cambia il direttore sportivo: ecco Carlo Taldo

Attraverso un comunicato ufficiale la società genoana ha annunciato un importante cambio all’interno dello staff dirigenziale: addio a Franco Marroccu. Il ruolo di direttore sportivo è passato a Carlo Taldo, dopo aver risolto consensualmente l’accordo col precedente Ds.

LEGGI ANCHE >>> “Ecco perché non gioca”: il PSG prende gol, Donnarumma sotto attacco

In vista dell’impegno di Serie A contro il Sassuolo, non è un cambio che avrà effetto immediato. Tuttavia, ciò potrebbe significare molto in vista del calciomercato di gennaio. Il Genoa evidentemente ha ancora delle mancanze e un’amalgama di squadra da trovare e potrebbero essere necessari intervenuti e innesti da mettere a disposizione di Ballardini. Il punto di domanda, però, riguarda anche lo stesso tecnico. Nessun ruolo è scontato e fermo, quindi nemmeno quello dell’allenatore. I prossimi mesi, fino a Natale, saranno quindi un banco di prova senza esclusione di nuovi cambiamenti.