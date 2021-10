Persic “mai visto”: perché sul rigore con la Lazio ha sorpreso tutti

Ivan Perisic ha sorpreso tutti. Il giocatore croato ha calciato il rigore del vantaggio nerazzurro, ma lo ha fatto in maniera “particolare”.

Avanti l’Inter. Uno dei big match di questa 8^ giornata di Serie A vede di fronte la squadra di Simone Inzaghi e la Lazio. Il ritorno del tecnico nerazzurro in quel dell’Olimpico è stato uno dei temi di queste ore, ed il pubblico biancoceleste ha riservato un accoglienza mista all’allenatore, tra chi lo ha omaggiato e chi invece lo ha accolto con indifferenza (pochi ed isolati fischi da segnalare).

Al momento la squadra nerazzurra è in vantaggio, grazie al calcio di rigore guadagnato da Barella. Il giocatore dell’Inter, infatti, è stato agganciato in area da Hysaj che si è fatto sorprendere dallo slancio del centrocampista che tocca il pallone e conseguentemente viene toccato a sua volta al piede del terzino albanese. Fallo e rigore.

Inter, Perisic non fallisce dal dischetto e sorprende tutti

A calciare dal dischetto ci ha pensato Ivan Perisic, in assenza di Lautaro che è rimasto in panchina. L’attaccante argentino – cosi come Correa – è tornato molto tardi dall’impegno con la nazionale, e cosi Inzaghi ha optato per la coppia Dzeko-Perisic per provare a trovare una breccia nella difesa biancoceleste.

Proprio l’ex giocatore del Bayern Monaco, tra l’altro, non ha fallito dal dischetto ed ha sorpreso tutti. Il croato, infatti, per la prima volta ha calciato dal dischetto con il piede destro, nonostante sia un mancino naturale. In due occasioni – contro Fiorentina e Frosinone nella stagione 18/19, il giocatore nerazzurro aveva calciato ma con il suo piede naturale. Stavolta ha optato per il destro, scelta che ha pagato visto che il pallone si è insaccato alle spalle di Reina.