Italia in odore di beffa, l’Inghilterra si prende la sua rivicincita

Beffa in arrivo per l’Italia, che si era candidata per ospitare i prossimi Europei. A spuntarla potrebbe essere di nuovo l’Inghilterra.

Tutti contenti, tranne l’Italia. La Final Four delle Nations League rischia di essere, per diverso tempo, l’ultima manifestazione riservata alle nazionali in scena nel Belpaese. La Uefa infatti, stando ad alcune indiscrezioni riportate nelle ultime ore dal quotidiano inglese ‘Daily Mail’, ha infatti in mente di sostenere la candidatura congiunta della Spagna e del Portogallo per i Mondiali del 2030.

Italia, beffa in arrivo: all’Inghilterra i prossimi mondiali

Al tempo stesso l’organizzazione presieduta da Aleksander Ceferin, come parziale consolazione, proporrà all’Inghilterra di organizzare i prossimi Europei in programma nel 2028. Proprio quelli per cui, negli scorsi mesi, si era fatta avanti in maniera concreta la Figc. “Dobbiamo investire su settori giovanili e infrastrutture, parleremo col Credito Sportivo, queste sono sempre state le nostre priorità” le parole del presidente Gabriele Gravina rilasciate sulla scia della vittoria della Nazionale del Ct Roberto Mancini.

“Abbiamo l’Europeo 2028 e il Mondiale 2030 come occasione, ma andrei per step, quindi sull’Europeo”. Una beffa quindi per l’Italia, nel caso in cui le anticipazioni rilanciate su Twitter dal giornalista Giovanni Capuano dovessero risultare vere. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore ma intanto la rivalità con l’Inghilterra, ancora scottata dalla sconfitta dell’11 luglio scorso allo stadio “Wembley”, è destinata a riaccendersi.