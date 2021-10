La battutina di Allegri sul bianconero escluso con la Roma

Allegri, prima dell’inizio di Juventus-Roma, ha parlato della condizione di Alex Sandro: ha preferito tenere il brasiliano a riposto.

Massimiliano Allegri, prima dell’inizio di Juventus-Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. Il suo discorso è ricaduto sul reparto offensivo, colpito da diversi infortuni e affidato questa sera a Moise Kean, ma anche sul rientro di Alex Sandro dal Sudamerica. La ‘battutina’ riguardo la condizioni fisiche del terzino sinistro non è passata inosservata.

Allegri parla di Alex Sandro: convocato ma a riposo contro la Roma

La sosta per gli impegni delle nazionali, ha colpito maggiormente i sudamericani rientrati nei propri club con la stanchezza delle partite giocate durante la sosta ma anche del lungo viaggio affrontato solo poche ore fa. A tal proposito, Allegri ha parlato nello specifico di Alex Sandro, affermando: “Poverino, ieri ha sbagliato anche porta. Invece di entrare nello spogliatoio è entrato da un’altra parte, quindi ho preferito magari lasciarlo a riposo e non farlo giocare“.

Non una situazione semplice, questa, per gli allenatori dei club di Serie A ma non solo. L’agenda già fitta di impegni viene ulteriormente arricchita dagli impegni con le Nazionali che non facilitano la vita dei giocatori ma neppure delle società e degli allenatori. La battuta del tecnico bianconero, quindi, non è passata inosservata.