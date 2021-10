Il Napoli ha già deciso la prima mossa del calciomercato estivo

Una delle più belle note liete in casa Napoli è senza dubbio il centrocampista Anguissa. La società azzurra è al lavoro per riscattarlo.

Uno dei principali giocatori protagonisti del grande inizio di stagione in casa Napoli è il centrocampista guineano Franck Zambo Anguissa. Il giocatore ha pian piano scalzato Demme e Lobotka ed ora è diventato uno degli uomini chiave nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul suo futuro con il Napoli che sembrerebbe intenzionato già a riscattare il possente mediano. Per questo è sbarcato in città Maxime Nana, manager di Anguissa ed uno degli uomini determinanti per il passaggio del calciatore in azzurro.

Napoli, pronto l’affondo per Anguissa

Nana è arrivato in città per capire la situazione ed il Napoli sarebbe rimasto folgorato dalle capacità del giocatore tanto da aver deciso già di riscattarlo, anche prima della scadenza del prestito.

Anguissa è in azzurro in prestito con diritto di riscatto dal Fulham per 15 milioni di euro, cifra che gli azzurri hanno già deciso di investire per comprare a titolo definitivo il giocatore. Anguissa, una delle più belle rivelazioni di questo inizio stagione, è pronto a diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti.