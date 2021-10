Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona scendono in campo Napoli e Torino.

Per il Napoli è tempo di tornare in campo e provare a mantenere intatto il trend che vede al momento gli azzurri primi in classifica. La squadra azzurra è stata momentaneamente scavalcata dal Milan, ma alle ore 18 si ripresenterà l’occasione di mettere in cascina i tre punti necessari per riprendere la vetta della classifica.

L’avvio di stagione degli azzurri è stato di ottimi livello, con sette vittorie su sette ed un rendimento di assoluto spessore. Anche in Europa la squadra di Spalletti ha mostrato grinta, anche se meno efficacia sotto il punto di vista dei risultati. Oggi pomeriggio, Insigne e compagni saranno chiamati ad un’altra prova di forza per mostrare ai propri tifosi che si fa sul serio.

Di contro un Torino che sembra aver trovato finalmente smalto dopo un avvio condito dalle polemiche soprattutto da parte dell’allenatore Ivan Juric. Dopo aver lanciato una serie di frecciate, l’allenatore ha avuto quello che serviva dal mercato e proprio per questo adesso sarà chiamato a non sbagliare sul campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Torino, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) – Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> “Icardi non c’è”: l’annuncio del PSG infittisce il caso Wanda Nara

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.