Juventus, la concorrenza per Tchouameni spaventa: spunta l’alternativa

La Juventus è pronta a puntare su Alex Witsel, qualora non dovesse riuscire ad arrivare all’obiettivo principale, ovvero Tchouameni del Monaco.

Il calciomercato di gennaio potrebbe già significare molto per la Juventus. La squadra di Max Allegri sembra si stia ancora del tutto plasmando, ragion per cui la società e il tecnico si siederanno a discutere dei nuovi innesti. Il centrocampo pare essere il reparto che vedrà maggiori cambiamenti.

Juventus su Alex Witsel: è in scadenza col Borussia Dortmund

L’obiettivo annunciato già settimane fa dalla stampa è Aurelien Tchouameni del Monaco. Il giocatore pare sia seguito anche dal Real Madrid e le ottime performance con la Nazionale francese hanno fatto impennare la sua valutazione economica. Obiettivo non facile da raggiungere e per tale motivazione i bianconeri spostano il mirino anche altrove.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, un’alternativa che intriga molto sarebbe Alex Witsel, già seguito diverse stagioni fa. Il 32enne belga è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e chiaramente non ci penserebbe molto sull’accettare la proposta della Juventus. Pare, infatti, che siano già stati avviati dei contatti tra le due parti e starebbero proseguendo. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane così come sarà importante capire quali caselle del centrocampo potrebbero essere liberate. In tal senso quella di Rabiot sembra la più traballante.