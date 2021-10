DAZN ancora nel caos per Juve-Roma: “E io pago, ma non si vede”

Ancora problemi nella diretta di Juventus-Roma trasmessa da ‘Dazn’: i tifosi non ci stanno e dicono la loro.

È in corso in questi minuti il primo tempo di Juventus-Roma. Al 16′ Moise Kean ha portato avanti i bianconeri, portando di rimando il risultato sul parziale di 1-0. Da casa, però, anche stavolta, si stanno verificando problemi con lo streaming offerto dall’app di ‘Dazn’. Torna perciò a farsi sentire la rabbia dei tifosi e degli abbonati: in molti, infatti, non riescono a visionare nella maniera corretta il match.

Problemi con la diretta di Juventus-Roma: torna la rabbia degli abbonati contro ‘Dazn’

Gli abbonati a ‘Dazn’, e specialmente i tifosi della Juventus e della Roma, non sono contenti per la diretta trasmessa questa sera da ‘Dazn’. In molti, tramite i propri profili ‘Twitter’, hanno mostrato la propria rabbia contro lo streaming che è tornato a mostare problemi.

Questo il pensiero comune di molti indignati: “E io pago! Ma si può? Vergognatevi“. O ancora: “Aiutooo! #dazn #JuventusRoma”. Rabbia e frustrazione dunque per chi vorrebbe assistere senza ‘intoppi’ a un match tanto importante come quello disputato tra le squadre di Allegri e Mourinho.