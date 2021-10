Atalanta, gol e storia: centrati due record in Serie A

L’Atalanta ha dominato oggi contro l’Empoli, riuscendo a battere i toscani 1-4. Sugli scudi Ilicic e Duvan Zapata.

Dopo il pareggio contro l’Inter e la sconfitta interna rimediata contro il Milan, l’Atalanta ha vinto 1-4 contro l’Empoli di Andreazzoli. I nerazzurri hanno dominato la gara, ma, come ammesso dalli stesso Gasperini, in alcuni tratti si sono complicati da soli una partita che era ormai in discesa.

L’Atalanta con questo successo sale a 14 punti e si è portata ad un solo punto dalla Roma, in attesa della gara di questa sera tra la Juventus ed i giallorossi, che occupa il quarto posto in classifica. Per i bergamaschi, che hanno sfruttato anche un autogol di Viti, hanno segnato Ilicic, autore di una doppietta, e Zapata.

Atalata pomeriggio da record per Ilicic e Zapata

Proprio i due marcatori di oggi hanno raggiunto due record importanti. Come quanto riportato da ‘OptaPaolo’, Zapata è il primo calciatore colombiano nella storia della Serie A a riuscire a segnare 100 gol. Mentre Ilicic è l’unico calciatore non italiano che è andato a segno in ogni campionato dal 2010/11 ad oggi.

Ottime notizie per Gasperini che contro l’Empoli ha ritrovato sia i primi gol della stagione proprio di Ilicic che un Muriel in buona condizione. L‘Atalanta mercoledì sera giocherà all’Old Trafford contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. I bergamaschi sono primi nel girone con un punto di vantaggio sui ‘Red Devils‘.