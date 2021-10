Atalanta, guai per Gasperini: ad Empoli si fa male il titolare

L’Atalanta è in vantaggio al Castellani contro l’Empoli, ma per Gasperini è emersa una tegola pesante a ridosso dell’intervallo.

Partita avvincente al Castellani tra Empoli ed Atalanta, che si stanno giocando tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Da una parte i toscani vogliono mettere in cassaforte un bottino utile per la lotta salvezza, mentre dall’altra parte la squadra di Gasperini non cerca soltanto punti, ma soprattutto certezze dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante.

E proprio la Dea ha cominciato al meglio questo pomeriggio di Serie A nel segno di Josip Ilicic. L’attaccante è una garanzia di esplosività, soprattutto quando si mostra in giornata, e cosi nell’arco di un quarto d’ora ha trovato il doppio vantaggio grazie agli assist di Pasalic e Muriel.

Poi la squadra di Andreazzoli, che ha dimostrato di essere assolutamente sul pezzo. La rete di Di Francesco ha accorciato le distanze, permettendo cosi di chiudere il primo tempo sul 2-1 ma soprattutto con una situazione non cosi negativa sotto il punto di vista del risultato.

Atalanta, che guaio: Gasperini perde Toloi

Ma proprio dopo il gol di Di Francesco, però, per l’Atalanta è emerso un bel problema, al quale l’allenatore ha dovuto prontamente far fronte. Rafael Toloi, infatti, è stato vittima di un problema molto probabilmente di natura muscolare, che l’ha costretto ad abbandonare il campo a ridosso dell’intervallo.

Una perdita pesante per Gasperini, che ha dovuto cosi effettuare il cambio, sostituendo il difensore della nazionale italiana con Remo Freuler. Da capire, adesso, le effettive condizioni di Toloi e cosa ha portato all’infortunio del giocatore nerazzurro.