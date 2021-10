Caos Lazio-Inter, svelata l’inedita provocazione di Handanovic a Sarri

La Gazzetta dello Sport ha riportato un dialogo tra Handanovic e Sarri subito dopo il fischio finale di Lazio-Inter.

L’ottava giornata di questo campionato sarà ricordata per le polemiche nei due big match di giornata: Lazio-Inter, Juventus-Roma. I nerazzurri hanno perso 3-1 contro la squadra di Sarri ed hanno visto aumentare il proprio distacco sia dal Napoli che dal Milan. Per il team meneghino è già tempo di vigilia, visto che domani serà giocherà contro lo Sheriff in Champions League.

L’Inter è costretta a vincere dopo aver rimediato un punto nelle prime due giorante. Nonostante la gara di domani, le polemiche per il match di sabato contro i capitolini sono ancora presenti in casa nerazzurra. Il gol vittoria della Lazio è stato segnato con Dimarco a terra.

Lazio-Inter, Handanovic a Sarri: “Dovevi fare come Bielsa”

Dopo il gol di Felipe Anderson, tra le due squadra è scoppiata una rissa incredibile. Le polemiche sono continuate anche dopo il fischio finale. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha riportato una conversazione tra Handanovic e Sarri nel tunnel dell’Olimpico. “Perché non vi siete fermati?”. “Ma io, più che alzare la mano verso i miei giocatori, che potevo fare?”. “Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”.

Il portiere nerazzurro fa riferimento ad un episodio avvenuto nel 2019 in un match di Championship tra il Leeds, allenato da Bielsa, e l’Aston Villa. La squadra dell’argentino aveva segnato con un avversario a terra. Dopo tante polemiche, l’ex tecnico del Marsiglia aveva ordinato ai suoi di far pareggiare i ‘Villans’.

La gara terminò con il risultato di 1-1 e quel pareggio fu letale per il Leeds che non riuscì ad ottenere la promozione diretta in Premier League, visto che sarebbe uscito nei play-off successivi. Il team di Bielsa ottenne la promozione nella massima serie inglese la stagione successiva.