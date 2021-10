Sky o Dazn? Venezia-Fiorentina, dove vedere posticipo dell’8a giornata

L’ottava giornata del campionato ancora si deve concludere. Questa sera c’è il monday night tra Venezia e Fiorentina.

Il campionato è tornato dopo la sosta per le nazionali. L’ottava giornata è stata contraddistinta dal tentativo di fuga di Napoli e Milan che hanno preso un po’ il largo in classifica. Gli azzurri hanno battuto il Torino grazie al gol di Osimhen, mentre i rossoneri hanno rimontato il doppio svantaggio rimediato contro il Verona nel primo tempo.

Al terzo posto c’è l‘Inter, ma dopo la sconfitta contro la Lazio ha 7 punti di distacco dal Napoli e 5 dal Milan. L’altro big match di giornata è stato vinto dalla Juventus per 1-0 sulla Roma con la rete di Kean. Il match dell’Allianz Stadium è stato caratterizzato dalle tantissime polemiche per la scelta di Orsato di non far proseguire l’azione che ha portato ai rigori dei gialorossi, poi sbagliato da Veretout.

Venezia-Fiorentina sarà trasmessa sia da SKY che da DAZN

Sul fronte salvezza bisogna segnalare la prima vittoria del Cagliari in campionato ai danni della Sampdoria e la sconfitta della Salernitana contro lo Spezia che ha portato l’esonero di Castori. Il nuovo allenatore dei granata è Stefano Colantuono. L’ottava giornata ancora deve terminare.

Questa sera ci sarà la gara tra Venezia e Fiorentina. I viola vogliono riprendere la corsa dopo la sconfitta contro il Napoli, mentre i veneti vogliono risalire la classifica dopo che i risultati del weekend li hanno relegati al penultimo posto. La gara del Pier Luigi Penzo sarà trasmessa sia da SKY che da DAZN alle ore 20.45