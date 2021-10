“Ora basta!”: Cassano sbotta in diretta e ‘distrugge’ Ronaldo

Cassano parla dell’assegnazione del Pallone d’oro: Cristiano Ronaldo per lui non è tra i primi cinque giocatori più forti al mondo.

Antonio Cassano ogni giorno di più dimostra di andare controcorrente e dice la sua opinione su qualsiasi giocatore e su qualsiasi situazione. Le ultime dichiarazioni hanno ‘distrutto’ Cristiano Ronaldo e sono arrivate in merito a quanto riferito dall’agente del giocatore, Jorge Mendes. Secondo lui, infatti, CR7 meriterebbe di vincere il Pallone d’oro anche in questa edizione, ma Cassano non la pensa allo stesso modo e perciò dice come la pensa senza molti filtri.

Pallone d’oro a Cristiano Ronaldo? Cassano non ci sta e dice cosa ne pensa

Intervenuto come di consueto alla ‘Bobo tv’, dell’amico Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato così di Cristiano Ronaldo: “Ora basta queste sceneggiate! Cristiano Ronaldo migliore giocatore della storia del calcio? Non è neanche nei migliori cinque“.

“Per quanto mi riguarda – ha proseguito l’ex attaccante barese- Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello“. Una posizione quindi chiara, quella dell’ex giocatore, che si dimostra fortemente contrario a un’eventuale assegnazione del riconoscimento al centravanti del Manchester United.