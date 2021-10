Il PSG è nel caos? Messi ‘chiama’ Papa Francesco: il gesto della Pulga

Tra il caso Icardi e quello Donnarumma, il PSG è nel caos. Intanto, Messi ‘chiama’ Papa Francesco, il bel gesto dell’argentino

Nonostante i presupposti di inizio stagione, il Paris Saint-Germain non sta attraversando un periodo di grande serenità. Prima il caso Mbappé, poi quello Donnarumma-Navas, ancora quello Sergio Ramos e, adesso, anche quello Maurito Icardi. Una serie di problematiche interne che stanno ostacolando l’annunciata ascesa del club francese, complicando la gestione dello stesso Pochettino.

Problematiche alle quali Leo Messi sta rimediando in campo, fino ad un certo punto. Dopo aver fatto ‘scalpore’ con il suo passaggio al PSG, l’argentino non è ancora riuscito a graffiare come suo solito, ma non ha perso il suo stile verso il proprio pubblico. Soprattutto quando questo è al vertice della Chiesa Cattolica, come Papa Francesco.

Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. ✏️👕 pic.twitter.com/RQncnJY34F — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 18, 2021

Mentre il PSG è nel caos, arriva il regalo di Messi a Papa Francesco

Ecco, dunque, l’omaggio di Messi al connazionale Bergoglio: attraverso il primo ministro francese, Jean Castex, l’ex Barcellona ha donato al Pontefice la propria maglia del Paris Saint-Germain, con tanto di autografo e dedica a Papa Francesco. Un gesto estremamente apprezzato da quest’ultimo, da sempre grande appassionato di calcio e, di certo, speciale collezionista del settore.

Qualche anno fa, anche Diego Armando Maradona aveva omaggiato il Papa con un simile regalo, e adesso è arrivata anche quella del ‘suo erede’. E chissà che il gesto di Messi non possa portare all’argentino e al suo nuovo club una benedizione ‘sperata’ da molti tifosi.