Lazio, allarme a due giorni dall’Europa League: il big non si allena

Dopo la vittoria contro l’Inter, la Lazio si prepara ad affrontare il Marsiglia in Europa League: c’è un assente tra i big.

Maurizio Sarri, portata a casa la vittoria contro l’Inter in Serie A, si prepara ad affrontare la prossima sfida con la sua Lazio. È di nuovo tempo di Europa League e stavolta il match valido per il superamento della fase a gironi sarà da disputare contro il Marsiglia. Si è perciò svolto, già nel corso della giornata di oggi, il primo allenamento nel centro sportivo di Formello. Un’importante assenza è, però, subito balzata agli occhi.

La Lazio si allena ma un big risulta assente: Luis Alberto non ha raggiunto Formello

Secondo quanto riferito da il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Sarri ha convocato oggi l’intera rosa nel centro sportivo di Formello in vista della partita che la squadra giocherà contro il Marsiglia giovedì, 21 ottobre alle 18:45, all’Olimpico. I giocatori sono stati divisi in due gruppi: coloro che sabato hanno sfidato l’Inter hanno svolto un lavoro per lo più di scarico, tutti gli altri invece hanno svolto un lavoro più intenso.

L’assenza di un big, però, è subito saltata agli occhi. Il ‘Corriere della Sera’ ha infatti parlato della mancata presenza di Luis Alberto tra i giocatori che il tecnico ha avuto già oggi a disposizione. Partito dalla panchina contro i nerazzurri, lo spagnolo non ha quindi lavorato con il gruppo ma ancora non si conoscono le motivazioni della defezione.