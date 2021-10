Tutto pronto per il fischio di inizio di Porto-Milan, gara del terzo turno della fase a gironi del gruppo B di Champions League.

Sta per iniziare Porto-Milan, terza gara della fase a gironi del gruppo B di Champions League 2021/2022. La squadra di Stefano Pioli è ancora ferma a zero punti in classifica dopo le sconfitte contro Liverpool ed Atletico Madrid. Il club milanese, alla caccia del riscatto, ha studiato bene l’avversario, come ha ammesso lo stesso tecnico. La gara contro il Porto è molto importante, non credo decisiva e penso che il doppio confronto con il Porto nella classifica finale inciderà molto” ha detto Pioli alla vigilia. Il match europeo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. Ad arbitrare il match sarà il tedesco Brych.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Porto-Milan, le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Diaz; Evanilson, Taremi. Allenatore: S. Conceicao.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Sheriff: segui la partita LIVE

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.