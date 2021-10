Caso Vlahovic, è successo quello che tutti si aspettavano

E’ bufera su Dusan Vlahovic dopo le dichiarazioni di Commisso: attaccante insultato dai tifosi, intervengono i compagni

Le previsioni non sono andate molto lontane dalla realtà. Tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina il divorzio si sta consumando come peggio non poteva. Dopo l’uscita del presidente Commisso che ha reso pubblico la volontà del calciatore di non rinnovare il contratto, ecco la reazione dei tifosi alla prima uscita della squadra di Italiano. Durante la gara contro il Venezia, riporta ‘Sportmediaset.it’, dallo spicchio di stadio occupato dai tifosi viola si sono uditi insulti contro il 21enne. “Se i gobbo di m…” con riferimento alle voci su un possibile approdo alla Juventus o ancora ‘pezzo di m…” tanto per non farsi mancare nulla. Una situazione purtroppo pronosticabile e a nulla sono valsi i tentativi dei compagni di Vlahovic, come Biraghi e Venuti, di difendere l’attaccante.

Tifosi contro Vlahovic: insulti durante Venezia-Fiorentina

Per Vlahovic si va verso una separazione, ancora da capire se già a gennaio oppure in estate. L’uscita di Commisso ha portato alla rottura anche con la piazza che non ci sta a vedere un altro talento andare via, come già accaduto in passato con Bernardeschi e Chiesa.

Entrambi finiti alla Juventus, la stessa squadra che potrebbe accogliere anche l’attaccante serbo. Certo la trattativa non si preannuncia semplice visto che il presidente Commisso spara alto e ci sono numerosi club anche stranieri pronti a far partire l’assalto per il giocatore.