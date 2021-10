“Non è un problema”: Marotta spegne i rumors e blinda i big

Le dichiarazioni di Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, sul rinnovo contrattuale di alcuni giocatori e i piani del club per la stagione attuale.

A pochi minuti dal match dell’Inter contro lo Sheriff in Champions League, per la terza giornata della fase a gironi, è intervenuto ai microfoni di ‘SKY’ Beppe Marotta, amministratore delegato del club. Il nerazzurro ha toccato diverse tematiche, alcune riguardanti le mosse di mercato o meglio il rinnovo contrattuale dei calciatori di punta della rosa.

Inter, Marotta sul rinnovo di Brozovic, Lautaro e Barella

“La questione dei contratti non è un problema. All’Inter devono rimanere i giocatori che sono contenti. Brozovic ha manifestato il desiderio di rinnovare come Barella e Lautaro. Nelle prossime settimane parleremo col suo entourage”, ha affermato Marotta.

Parentesi anche sulle sensazioni di gruppo dopo la sconfitta contro la Lazio: “Il match fa storia a sé. Fino al 60’ avevamo in pugno la gara, poi non l’abbiamo gestita bene. Dobbiamo guardare con ottimismo il futuro e avere cattiveria e determinazione. Rinforzi a gennaio? Non sempre ci sono opportunità. Dobbiamo consolidare questo gruppo, che lo scorso anno ha meritato di vincere lo scudetto e quest’anno ha iniziato bene”.