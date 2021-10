“È un ignorante”: Ronaldo, che attacco dall’ex Juventus

Le forti considerazioni dell’ex giocatore, Pasquale Bruno, sull’ultimo altisonante acquisto di Cristiano Ronaldo, postato anche sui social.

Sono poche le cose materiali che probabilmente non può permettersi Cristiano Ronaldo. Per tale ragione il campione portoghese, ex calciatore della Juventus e attuale attaccante del Manchester United, si gode la sua posizione economica privilegiata togliendosi qualche sfizio. L’ultimo è una cabina/spogliatoio a tendina di Luis Vuitton.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pasquale Bruno contro Cristiano Ronaldo: “È un ignorante”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

Il calciatore ha postato le immagini sui social, scatenando commenti non proprio felici da parte di chi ritiene che non ci sia la necessità di ostentare il lusso sfrenato, oltre al fatto che possa essere poco educativo per un personaggio così influente.

LEGGI ANCHE >>> “È stallo!”, svelate le carte sul prossimo colpo dell’Inter

Questa opinione, ad esempio, appartiene a Pasquale Bruno, ex calciatore italiano, che ha militato anche in bianconero. Ospite durante la trasmissione di ‘Tiki Taka’, ha avuto uno scambio di battute con Ciccio Graziani, il quale invece trovava innocente la condivisione da parte di Ronaldo del suo ultimo acquisto. Bruno ha dichiarato: “Voglio fare riferimento alla foto che ha pubblicato l’ignorante di Ronaldo, a ostentare tutta quella ricchezza. Luis Vuitton, ecc… Lo dissi anche quando era in Italia e parlò dei test anti-Covid. Anche se poi permettertelo, non farlo vedere…”.