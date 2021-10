“Sta sbagliando tutto”: Porto-Milan, i tifosi hanno già individuato il peggiore

I tifosi del Milan si sono espressi con delusione sul difensore Tomori, rispetto alla prestazione offerta dal calciatore nel primo tempo del match contro il Porto.

La coppia di centrali difensivi del Milan, in occasione della gara di Champions League contro il Porto, è formata da Kjaer e Tomori. Mentre il primo dei due è sempre sul pezzo, meno solido è apparso nella prima frazione di gioco il canadese naturalizzato inglese. La reazione dei tifosi è stata immediata e sui social si sono diffusi già diversi commenti negativi sulla prestazione del difensore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Porto-Milan, Tomori non rende: tifosi delusi su Twitter

jogo horrível do Tomori — Carvalho (@Carva1ho10) October 19, 2021

#tomori sta sbagliando tutto ciò che è sbagliabile — Yonghong(PIO)LI (@topmilan6) October 19, 2021

tomori stasera non è in serata — Rob🌒 | darkling supremacy (@RobChippedEdge) October 19, 2021

Tomori non so se per stanchezza o altro ma non è assolutamente in partita, e il fatto che abbia già un giallo sulle spalle mi fa avere ancora più ansia di quanto già ne avevo… ma poi stiamo giocando proprio male, questi fanno quello che vogliono😭AIUTO🥲#PortoMilan #SempreMilan — MilleSogni~ (@JEthoughts93) October 19, 2021

Al 16′ in effetti Tomori ha già subito un’ammonizione per un brutto fallo a metà campo su Taremi, che palla al piede era in lancio verso la porta di Tatarusanu. In effetti la maggior parte delle azioni offensive prodotte dal Porto sono partite proprio dal suo centravanti, che non sempre il difensore rossonero è riuscito a gestire. Spesso ha avuto la peggio e si è fatto sorpassare.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Porto-Milan: segui la partita LIVE

“Partita orribile di Tomori”, ha scritto in portoghese un tifoso su Twitter. A tale esclamazione ha fatto eco una dall’Italia: “Tomori non è in serata”, oppure: “Tomori sta sbagliando tutto ciò che si può sbagliare”. “Tomori non so se per stanchezza o altro ma non è assolutamente in partita, e il fatto che abbia già un giallo sulle spalle mi fa avere ancora più ansia di quanto già ne avevo…”, aggiunge un tifoso deluso. Almeno per il primo tempo, il giocatore del Milan non è riuscito nell’intento necessario: trasmettere ordine e serenità in campo e… a casa.