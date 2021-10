“Solo due peggio”: Milan, Pioli ha un problema

Il Milan all’ultima chiamata in Champions League, Pioli dovrà registrare la difesa: il dato che allarma i rossoneri, in vista del Porto

Due sconfitte, tanti rimpianti e zero punti. Non è stato quello sperato (fino adesso) il ritorno in Champions, per il Milan. Seppur un girone complicatissimo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, i rossoneri si trovano in fondo alla classifica e sono chiamati ad una vera e propria impresa, per centrare un’insperata qualificazione agli ottavi.

Per farlo o già solo per sperarlo, Pioli dovrà partire dal Porto e dalla gara di questa sera. E soprattutto, dovrà partire da una certezza che al momento sembra smarrita: la tenuta difensiva. Da inizio stagione, il Milan ha subito 12 reti e tenuto la porta inviolato soltanto in tre occasioni (contro Sampdoria, Lazio e Venezia). E un dato in Champions League allarma.

Milan, ultima chiamata Champions League: Pioli ‘spaventato’ da un dato

Per xGoals concessi (secondo StatsBomb), il Milan è la terzultima squadra della competizione con 4.6: peggio dei rossoneri, hanno fatto solo Malmo e Besiktas, rispettivamente con 5.3 e 5.6. Un dato che va aggiunto ad un altro, piuttosto inquietante: su 12 gol subiti in stagione, ben 5 arrivano a difesa schierata, dal lato destro e dalla fascia centrale del campo.

Adesso, per quanto la produzione offensiva degli uomini di Coinceçao non compaia nei primi posti della classifica, i portoghesi hanno spesso dimostrato di saper tenere testa alle grandissime d’Europa. E basterà chiedere al City e alla Juventus, o già solo all’Atletico Madrid (tra le ultime) per rendersene conto.

Pioli sa bene che questa contro il Porto sarà l’ultima chiamata per il suo Milan, prima di essere relegato in Europa League o addirittura di abbandonare completamente le coppe europee. E, per i rossoneri, l’unica speranza per continuare a credere in un’impresa sarà quella di tenere la propria porta chiusa. In un modo o nell’altro.