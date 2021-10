Higuain, fai in modo che non accada davvero

All’età di 33 anni, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare l’America e dire per sempre addio al calcio. Sarebbe una notizia sorprendente a metà

Cinque anni fa fu ceduto per novanta milioni di euro, presto potrebbe dire addio al calcio giocato all’età di 33 anni, quando la gente ancora si diverte, quando Totti neppure pensava al ritiro, quando i ritardatari esplodono fieri, quando i primi acciacchi s’avvertono ma non per questo ostacolano la passione. Gonzalo Higuain forse è già stufo di tutto questo, come i bei film è stato talmente forte da aver divorato il tempo, vorremmo ammirarlo ancora in Italia, in realtà è in America da un anno ma presto potrebbe essere a casa sua e basta.

Higuain, futuro incerto

Dall’Inghilterra il tabloid ‘The Sun’ fa sapere che il Pipita, a causa di problemi fisici e di una condizione atletica che non viene considerata all’altezza, potrebbe salutare l’Inter Miami con un anno d’anticipo lasciando per sempre il calcio giocato. Una soluzione concreta, un’idea che lo accarezza, una notizia difficile da digerire per i nostalgici. Higuain aveva già abdicato col grande calcio scegliendo di andare a giocare dall’altra parte del mondo, ma il ritiro vorrebbe dire spegnere per sempre le luci su uno dei più forti attaccanti che il nostro campionato ha conosciuto.

Dal 2013 al 2020, dal Napoli alla Juventus passando per il Milan, l’argentino ha segnato in totale 124 gol in Serie A, ha vissuto anni splendidi in azzurro e ha conosciuto lo scudetto a Torino. Ha pagato un carattere fragile, la sua sensibilità, avrebbe potuto divorare portieri e difensori ancora oggi, ha scelto di rifugiarsi nel calcio di nessuno, in America, dimenticato da tutti o quasi. Chi lo ricorda ancora oggi gli chiede di ripensarci. Ma forse è già troppo tardi e neppure dipende da lui.