“Allarme in albergo”: la notte da ‘incubo’ dell’Atalanta a Manchester

Notte movimentata per l’Atalanta, disturbata da una sirena accesa dai tifosi del Manchester United. Il racconto della serata.

Pessima nottata per l’Atalanta, impegnata stasera in Champions League nella tana del Manchester United. Il sonno dei giocatori di Gasperini, infatti, è stato disturbato in maniera costante dai tifosi dei Red Devils con il chiaro obiettivo di condizionare poi il loro rendimento in campo. A raccontare l’accaduto è stata la moglie di Ruslan Malinovskyi, attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Atalanta, notte da incubo a Manchester

“Per tutta la notte in hotel la sirena è stata accesa a piena potenza cinque volte”. Il suono, in particolare, è partito “proprio quando è arrivata la squadra, e solo di notte! Pensate che questo sia un incidente? Io no. Un’accoglienza così ‘calda’ della popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita in casa, e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso in un hotel italiano”.

Un problema in più da gestire per la Dea, chiamata ad un’altra prestazione maiuscola in Europa. Una sfida con una posta in palio molto importante per entrambi i club. L’Atalanta, al momento, occupa la prima posizione nel girone dopo il pareggio con il Villareal e la vittoria ai danni dello Young Boys. I Red Devils, invece, hanno iniziato il cammino europeo nel peggiore dei modi cadendo in terra svizzera salvo poi rimettersi in carreggiata sbancando lo “Estadio de la Cerámica”.