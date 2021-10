Pogba ha deluso Del Piero: “Quando un calciatore fa questo…”

L’ex leggenda bianconera Alessandro Del Piero ha avuto parole tutt’altro che tenere per il calciatore francese Paul Pogba.

Il Manchester United vive uno dei momenti più difficili della stagione e la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer è tutt’altro che semplice. Il tecnico norvegese per la delicata sfida Champions contro l’Atalanta ha lasciato in panchina Paul Pogba, scelta che ha fatto e che farà molto discutere in casa Red Devils. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex campione della Juventus Alessandro Del Piero ha però attaccato il forte centrocampista transalpino.

Del Piero ha avuto parole perentorie nei confronti del francese prima elogiando e poi bacchettando Pogba: “E’ un calciatore che può ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo, ha un fisico che può fare qualsiasi cosa però deve capire che ci sono degli equilibri in una squadra e non è un bene che uno dei giocatori più rappresentativi commenti negativamente quello che sta accadendo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il futuro di Pogba è tutto da decidere

Del Piero fa riferimento ad alcune dichiarazioni degli ultimi giorni di Pogba: il centrocampista francese ha infatti accusato la squadra ed il tecnico affermando che la squadra prende ‘gol stupidi’.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku, che sfortuna: si procura il rigore ed esce in lacrime

Pogba è in scadenza di contratto a giugno 2022 ed il suo futuro è in bilico. Sulle sue tracce ci sono da tempo i principali club europei ed anche la Juventus sogna un suo ritorno.