Mercato Lazio, sì al nuovo esterno d’attacco: Zaccagni cambia ruolo

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nuovamente nel vivo già nel corso della prossima sessione invernale. Indice puntato su un nuovo esterno d’attacco, profilo che completerà la linea offensiva biancoceleste

La Lazio potrebbe valutare un nuovo affondo sul mercato già dalla prossima sessione di gennaio. Sarri sarebbe pronto a puntare l’indice con forte decisione su un nuovo attaccante esterno adattabile sia in posizione di esterno destro, sia nella posizione di esterno sinistro. Un doppio ruolo che consenta al tecnico di poter contare su un giocatore affidabile a 360°.

Occhio al profilo di Berardi, inseguito dai biancocelesti già nelle passate sessione di mercato, ma mai vicinissimo ai capitolini in maniera reale e concreta. L’affondo su un nuovo esterno offensivo potrebbe spingere Sarri a valutare un cambio ruolo per Zaccagni. L’ex Verona potrebbe essere schierato nel ruolo di mezz’ala al posto di Milinkovic Savic o Luis Alberto e potrebbe alternarsi con Basic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Lazio, Berardi in cima ai desideri di Sarri: occhio a Orsolini

Come accennato, il reale obiettivo della Lazio potrebbe rispondere al nome di Berardi, il quale potrebbe forzare la mano per dire addio al Sassuolo già nei prossimi mesi. Il neo campione d’Europa con la Nazionale italiana, aveva manifestato il suo malcontento per la mancata cessione già la scorsa estate e non è escluso che il Sassuolo apra concretamente al suo addio.

LEGGI ANCHE >>> Sky, Mediaset o Amazon? Dove vedere Zenit-Juventus e United-Atalanta

Da valutare anche la soluzione Orsolini, ai margini del progetto tattico del Bologna di Mihajlovic e possibile obiettivo della Lazio per il ruolo di esterno destro d’attacco. Orsolini potrebbe consentire a Sarri di avere un’ottima alternativa offensiva (di ruolo) al posto di Pedro.