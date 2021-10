Champions da dimenticare, ma Pioli ha un motivo per tornare a sorridere

Terza sconfitta in Champions League per il Milan, ma Pioli ha già un motivo per tornare a sorride: le ultime in vista del Bologna

La buona sorte non ha certo aiutato il Milan, che tra forfait ed infortuni è ferma a zero punti nel girone B di Champions League. E anche in casa del Porto, i rossoneri sono caduti senza batter colpo, lasciando sul campo tanti rimpianti.

Eppure, Pioli può tornare a sorridere. O almeno, può provare a farlo. Da Milanello arrivane notizie confortanti per il tecnico rossonero, voglioso di recuperare al 100% la potenzialità della sua rosa.

Pioli sorride per Rebic: le ultime da Milanello, sulle condizioni del croato

Secondo quanto riportato da ‘MilanLive.it’, Ante Rebic è tornato ad allenarsi in campo, seppur abbia continuato a svolgere lavoro personalizzato. L’ex Fiorentina era reduce da una forte distorsione rimediata alla caviglia nel match contro il Verona, con gli esami strumentali che avevano escluso eventuali lesioni dei legamenti.

Adesso, Rebic ha ripreso ad allenarsi sul terreno di Milanello e fa ben sperare Pioli: se i segnali proseguiranno ad essere positivi, il croato potrà tornare a disposizione dei rossoneri già per la prossima gara contro il Bologna. E in tal senso, saranno fondamentali le prossime sedute di allenamento per testare le reali condizioni dell’attaccante.

Discorso analogo, per certi versi, anche per Brahim Diaz e Theo Hernandez: la scorsa settimana, entrambi i rossoneri sono risultati positivi al Covid-19 e, nei prossimi giorni, il Milan incrocerà le dita per l’esito dei due tamponi.