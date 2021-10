“Mani addosso e calci”: il furioso sfogo di Sarri in conferenza

Lo sfogo di Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marsiglia. Il tecnico ritorna sui fatti accaduti all’Olimpico contro l’Inter.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Marsiglia. Il tecnico dei biancocelesti, tra i temi trattati, ha avuto modo di rievocare i fatti accaduti contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco quanto dichiarato: “L’Europa League, con il calendario attuale, è una competizione che diventa quasi infattibile. E’ difficile giocare il giovedì sera senza scendere in campo il lunedì. Il problema si riproporrà nella prossima gara, vediamo anche come stanno i ragazzi. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa Milik ma anche tutto il Marsiglia. Sono una squadra forte, dinamica e con un calcio tatticamente difficile. Sarà una gara importante per noi, di grande livello ed impegnativa”.

Sarri in conferenza stampa

Poi prosegue: “Deluso dalle decisioni del Giudice sportivo dopo Lazio-Inter? Penso di avere un dito minaccioso… Alla fine della partita con il Milan ero entrato in campo dicendo: ‘Non mi devi prendere per il cul*. Hai venti anni, io ne ho sessanta (rifierito a Saelemaekers, ndr)’.

Evidentemente il mio tono era così minaccioso da meritare la squalifica. Però nei due minuti di follia all’Olimpico contro l’Inter ho visto calci, mani addosso. Si è parlato anche di uno sputo che io non ho visto e che quindi non prendo in considerazione. Penso che il mio dito sia estremamente pericoloso allora”.