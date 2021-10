Atalanta, tegola con lo United: esce a metà partita, non ce la fa

Brutte notizie per l’Atalanta e per Giampiero Gasperini che perdono per infortunio anche il difensore Mehdi Demiral.

E’ un inizio di stagione sempre più difficile per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro sta avendo una serie clamorosa di infortuni, in ruoli chiave, e soprattutto nel reparto difensivo. La squadra nerazzurra è ormai in emergenza totale.

Dopo gli stop delle ultime settimane occorsi a Gosens, Dijmsiti e Toloi questa volta è il turno del difensore turco Mehdi Demiral, uscito dopo i primi 45 minuti. E’ una situazione complicata per Gasperini che rischia di doversi ‘reinventare’ la difesa per i prossimi match di campionato.

Atalanta, che serata per Demiral: da uomo gol ad infortunio

La serata era iniziata benissimo per Demiral. Il difensore turco è andato a segno sul secondo gol ed è stato uno dei principali protagonisti del primo tempo, conclusosi appunto sul 2 a 0.

Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore turco ha accusato un problema al flessore e per questo motivo è stato sostituito. Al suo posto debutto per il giovanissimo Lovato.