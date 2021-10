DAZN, novità in arrivo per gli utenti: “Arriva a fine novembre”

Dazn ingrana la marcia giusta. Entro fine novembre pronta la rivoluzione che può cambiare la visione e lo streaming delle partite di Serie A.

DAZN è pronta a conquistare, finalmente, i propri utenti. Il broadcaster della Serie A, dopo i numerosi problemi in avvio di campionato, è alla ricerca di un miglioramento significativo della qualità del proprio streaming sportivo. A riferire di un passaggio dai 720p attuali ad uno streaming in Full HD 1080p è il portale ‘dday.it’, sito online specializzato in hi-tech. Una vera e propria rivoluzione nella visione delle partite che passeranno, dunque, a qualità maggiore. Il servizio sarà rivolto agli utenti che seguono DAZN da TV, Fire Stick, Apple Tv, Chromecat ed il decoder SkyQ.

DAZN, qualità dello streaming in aumento

La rivoluzione avverrà, ma a patto che gli utenti abbiano una connessione che sia in grado di garantire almeno gli 8mbit/s costanti. Qualora non sia disponibile una connessione di tale potenza, lo streaming si fermerà, allora a 720p.

DAZN è già al lavoro, tanto che la proposta è già stata presentata alla Lega Calcio e all’AGCOM che, proprio nelle ultime settimane, aveva puntato il dito contro i disservizi del broadcaster detentore dei diritti della Serie A. Lo switch dovrebbe arrivare entro fine novembre, al massimo entro il 26 del prossimo mese.