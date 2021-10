DIRETTA Napoli-Legia Varsavia: segui la partita LIVE

Alle 21 spazio al Napoli che scenderà in campo in Europa League. Gli azzurri giocheranno contro il Legia Varsavia.

Per il Napoli è arrivato il momento di scendere in campo è mostrare gli artigli, lì dove i ragazzi di Luciano Spalletti hanno mostrato qualche lacuna, di fatto portando a casa un solo punto in due partite. Una partita decisiva – come confermato dallo stesso allenatore – che potrebbe sancire definitivamente il percorso del Napoli.

Contro gli azzurri si presenta il Legia Varsavia, che proverà a superare gli azzurri ed attestarsi in maniera decisiva nella corsa in Europa League. Per gli azzurri il momento della verità arriverà contro la prima del girone, davanti a Spartak Mosca e Leicester. Equilibri che, va detto, sono tremendamente ballerini, e basta poco per riscrivere tutto.

Spalletti non parla di turnover, ma la verità è che sono tanti i giocatori azzurri che scenderanno in campo ma che non hanno trovato spazio nelle partite precedenti. Dentro Juan Jesus, Mertens, Meret, Elmas, giocatori che proveranno anche a mettersi in mostra e dimostrare al tecnico che no, non è giusto parlare di turnover.

Napoli-Legia Varsavia, le formazioni ufficiali