Il gesto che ha spento i riflettori sulla telenovela Icardi-Wanda Nara

Dopo alcuni giorni senza allenarsi a causa della crisi con Wanda Nara, Icardi è tornato a disposizione di Pochettino.

La telenovela Icardi-Wanda Nara sta tenendo banco da diversi giorni tra post e storie su Instagram e mancati allenamenti con il PSG del giocatore. Il matrimonio tra i due sarebbe finito a causa di una presunta relazione dell’attaccante con la modella Eugenia Suarez che in una storia su Instagram ha ribadito che credeva che la coppia fosse separata.

Icardi sta cercando, sia sui social che privatamente, di far pace con sua moglie anche a discapito della sua carriera professionale. L’ex Inter, dopo la gara contro l‘Angers di venerdì scorso, non si è allenato per alcuni giorni con il PSG, saltando anche il match di martedì sera in Champions League contro il Lipsia.

PSG, Icardi è ritornato ad allenarsi con il resto del gruppo

La squadra di Pochettino ha vinto 3-2 contro i tedeschi ed ha difeso il primo posto del girone dopo la vittoria del City contro il Bruges. Dopo tutte queste vicissitudini, come quanto riportato dall”Equipe’, Icardi ha svolto l’allenamento di oggi con i suoi compagni del PSG, ritornando a disposizione di Pochettino.

Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, sicuramente ci saranno ancora delle novità sulla diatriba Icardi-Wanda Nara, ma ai tifosi del PSG interessa solo le prestazioni sul campo da gioco dell’argentino che in questa stagione ha giocato undici partite con tre gol segnati con la maglia parigina.