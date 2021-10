Niente Juventus, lo scenario che allontana Vlahovic dai bianconeri

Il caso Dusan Vlahovic tiene banco con la Juventus interessata: uno scenario potrebbe però eliminare dai giochi i bianconeri

Via dalla Fiorentina: per Dusan Vlahovic il futuro lontano dalla Toscana sembra essere già scritto. A gennaio o a giugno è il dilemma da sciogliere, insieme a quello della destinazione. Club interessati al 21enne attaccante serbo non ne mancano di certo. In Italia in prima fila c’è la Juventus, ma certo anche Milan e Inter seguono l’evolversi della situazione. In Premier League la fila è ancora più lunga: dal Manchester City al Liverpool, senza dimenticare il Tottenham ed in attesa del nuovo ricco Newcastle. Poi ci sono le tedesche, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, lasciando da parte la Spagna che certo non è disinteressata all’argomento. Difficile stabilire chi riuscirà ad accontentare le richieste di Commisso anche se ‘La Nazione’ ipotizza un doppio scenario.

Fiorentina, Vlahovic via a gennaio: niente Juventus

Il primo prevede l’addio di Vlahovic alla Fiorentina a fine stagione. Un’eventualità che rappresenterebbe un’occasione per la Juventus ma anche per Bayern Monaco e Borussia Dortmund che, al momento, in attacco sono al completo con Lewandowski e Haaland.

Il secondo scenario, invece, metterebbe fuori gioco la società bianconera. Si tratta della possibilità che la Fiorentina ceda Vlahovic già a gennaio. In questo caso, la Juventus non avrebbe chance e in pole ci sarebbero le squadre inglesi, Manchester City e Liverpool su tutte.