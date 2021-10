Osimhen o Abraham alla Juventus: “Così Allegri può essere più ambizioso”

Juventus promossa da Zaffaroni che indica elementi come Osimhen, Leao o Abraham per consentire il salto di qualità della squadra di Allegri

Max Allegri ha superato pure l’esame Zenit. La sua Juventus ha stretto i denti ed è passata nel finale con un gol di Kulusevski. Ancora una vittoria di ‘cortomuso’, come direbbe il tecnico livornese. Lo 0-1 acquisito in Russia vale comunque ai bianconeri per mantenere il primato del girone con tre vittorie in altrettanto gare. La formazione juventina continua a far pervenire segnali di ripresa. Ivan Zazzaroni attraverso le pagine del ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato cosa manca ancora alla Juventus “per essere più ambiziosa”.

Zazzaroni promuove la Juventus con riserva: Allegri paga l’assenza di elementi come Leao, Osimhen e Abraham

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha sottolineato i progressi della Juventus, che nell’ultimo periodo ha trovato continuità di vittoria dopo un avvio piuttosto travagliato tuttavia ha rimarcato anche l’assenza nella squadra di Allegri di più uomini che occupano l’area piccola. Secondo il giornalista pesa la mancanza di attaccanti come Osimhen, Abraham e Leao (il riferimento è stato volutamente circoscritto al campionato italiano).

Infine, nella sua disamina, Zaffaroni ha parlato pure di Mattia De Sciglio, un calciatore ritrovato sotto la cura di Max Allegri. Zaffaroni prevede per lui una chance anche da parte di Roberto Mancini se continuerà sui livelli dell’ultimo periodo.

La Juventus ha evidenziato segnali di ripresa. Ha vinto le ultime quattro partite di campionato e conduce il girone di Champions, che vede anche la presenza del Chelsea, con tre successi in altrettante gare. Nonostante la tendenza positiva, se la strada nella competizione europea sembra ormai tracciata e la qualificazione ad un passo, rimane il forte ritardo in campionato. Il Napoli capolista conduce con dieci punti di vantaggio sui bianconeri che in questo momento sono a quota 14 insieme a Lazio e Atalanta, ad un punto dal quarto posto della Roma e a -3 dall’Inter. Il Milan, secondo, è distante invece otto lunghezze.